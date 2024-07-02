Почти 76 тыс жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию с начала года

За первое полугодие текущего года свыше 47 тыс. взрослых жителей и около 29 тыс. детей проверили основные показатели своего здоровья в Ленинском округе в рамках программы плановой диспансеризации населения, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета со ссылкой на руководство Видновской клинической больницы.

«Из 47 тыс. человек свыше 10,5 тыс. — прошли медосмотр на базе Центра диспансеризации в Видном. Из всех обследованных порядка 25 тыс. граждан направлены на второй этап и свыше 6 тыс. прошли углубленную диспансеризацию. Это позволило диагностировать у ряда пациентов серьезные заболевания, своевременно уточнить диагноз и назначить лечение. Так, у 31 человека выявлена онкология», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача больницы Тимура Асанова.

Он уточнил, что пройти диспансеризацию можно в любом учреждении амбулаторно-поликлинического звена Видновской клинической больницы.

Записаться на чек-ап здоровья можно в поликлинике по месту прикрепления, а также на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона — 122. Кроме того, в летний период пройти диспансеризацию можно в выходные в парке «Апаринки» в Видном. Предварительная запись для этого не требуется, нужно только взять с собой документы — паспорт и полис ОМС.

В Видновской клинической больнице добавили, что дети проходят профилактические осмотры непосредственно в муниципальных образовательных организациях в рамках пилотного проекта «Школьная медицина», инициатором и разработчиком которого также являются медики Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что большую работу ведут главные врачи и местные власти.