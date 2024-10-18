Почти 750 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства

В Московской области дети, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания могут пройти восстановительное лечение в санаторном отделении научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Так, всего в 2024 году лечение здесь прошли почти 750 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В феврале этого года санаторное отделение НИКИ в Химках открыло свои двери для пациентов после ремонта. Оно оснащено всей необходимой медтехникой для проведения восстановительного лечения, в том числе ваннами для гидротерапии, аппаратами позволяющими насыщать организм кислородом и другим оборудованием», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 18 лет с одним из родителей. Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача. Для этого надо обратиться к участковому педиатру по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.