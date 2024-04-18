Почти 700 тыс человек прошли исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Тестирование абсолютно безболезненно и занимает не больше 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции. Поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было обследовано 689 тыс. человек», — рассказал главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр. Силикат, 41А, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.