Почти 6,8 млн звонков обработала в Подмосковье робот Светлана в 2024 году

В Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или отменить запись. Также Светлана сама выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по тел. 122. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, в прошлом году мы внедрили несколько новых функций — теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 млн звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков.

Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.