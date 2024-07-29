Почти 6,5 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

В прошедшие выходные жители Московской области вновь могли проверить свое здоровье в парках региона. Акция проводилась в 34 парках Подмосковья, в том числе в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и парках других округов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о своем здоровье. Всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тыс. человек, а в минувшие входные 844», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.