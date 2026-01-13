Почти 630 медиков устроились в Подмосковье по программе «Приведи друга» в 2025 году

В 2025 году в медицинские учреждения Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились почти 630 специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области действует программа «Приведи друга», по которой сотрудники медучреждений могут получить премию за привлечение врача, фельдшера или медсестры. Размер выплаты достигает 128 тыс. рублей и зависит от специальности, категории и стажа нового сотрудника.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря программе в 2025 году в медучреждения Подмосковья пришли почти 630 специалистов, а с 2022 года — более 1,8 тыс. врачей и средних медицинских работников.

В прошлом году программа была особенно востребована среди медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Премия выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в течение предыдущих шести месяцев.

В регионе также действуют другие меры поддержки медработников, включая «Социальную ипотеку», «Земского доктора», «Земского фельдшера» и программу «Земля врачам». Подробности доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.