Почти 60 тыс жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезни

В Московской области жители могут пройти реабилитацию после различных заболеваний. Это могут сделать пациенты, перенесшие болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для успешного восстановления после перенесенной болезни огромное значение имеет прохождение реабилитации. В Подмосковье работают круглосуточные и дневные стационары — в общей сложности более 1 тыс. реабилитационных коек, а также амбулаторные отделения при поликлиниках. С начала года реабилитацию после различных болезней в регионе прошли почти 60 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.