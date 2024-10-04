Почти 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2024 году

В Московской области с начала года заготовили почти 60 тонн донорской крови и ее компонентов, а донорами стали свыше 50 тыс. чел. Из них более 14 тыс. впервые, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем развивать региональную службу крови, а также нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

Узнать всю необходимую информацию о донорстве крови в Подмосковье можно на портале «Доноры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.