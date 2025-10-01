Почти 60 единиц оборудования для реабилитации получили больницы Подмосковья

Медицинские организации Московской области продолжают получать современное оборудование, в том числе реабилитационное. Это тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реабилитация — важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 млн рублей. До конца года планируем поставить еще 23 единицы такой медтехники», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в Зарайскую, Химкинскую, Люберецкую, Ногинскую, Подольскую, Щелковскую, Чеховскую и другие больницы.

Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.