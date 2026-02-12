Почти 6 тыс жителей Подмосковья закрыли больничный онлайн с помощью телемедицины

Жители Подмосковья получили возможность дистанционно закрывать больничные листы через телемедицинские консультации. С конца прошлого года этой услугой воспользовались почти 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты, прикрепленные к поликлиникам, подведомственным министерству здравоохранения региона, могут закрыть больничный лист дистанционно с помощью телемедицины. Во время онлайн-консультации врач уточняет самочувствие пациента и при отсутствии жалоб закрывает листок нетрудоспособности.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что опция стала доступна жителям региона в конце прошлого года. За это время почти 6 тыс. человек воспользовались услугой.

Если у пациента сохраняются симптомы, ему предложат очный прием для осмотра и корректировки лечения. Возможность дистанционного закрытия больничного доступна при любом диагнозе, включая случаи ухода за больным членом семьи.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.