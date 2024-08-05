Почти 5,7 тыс операций провели в Балашихинской больнице за полгода

В Балашихинской больнице за полгода на протяжении полугода провели 5,7 тыс. операций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Из них порядка 60% — это оперативные вмешательства по экстренным показаниям, когда речь шла о спасении жизни и сохранении здоровья человека при травмах, полученных в результате несчастного случая. Хирургическая помощь оказывалась в двух стационарах Балашихинской больницы по 8 профилям: гинекологии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, хирургии, детской хирургии. В зависимости от показаний лечение проводилось с помощью открытого или малоинвазивного доступа.

«За первые 6 месяцев 2024 года больше всего операций — почти 1,8 тысячи — провели врачи хирургических отделений. Свыше тысячи вмешательств выполнили по профилю „травматология и ортопедия“, более 900 — по оториноларингологии, почти 870 — по гинекологии», — рассказал главный врач больницы Михаил Антипов.

Хирургическая помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. На плановую госпитализацию направляет врач поликлиники по месту прикрепления при наличии у пациента медицинских показаний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.