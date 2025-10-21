Почти 5,7 тыс человек приняли центры репродуктивного здоровья семьи в Подмосковье

В Московской области пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности, могут бесплатно получить медицинскую помощь в центрах репродуктивного здоровья семьи. В настоящий момент в регионе работает 10 таких центров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Центрах репродуктивного здоровья семьи пары, мечтающие о ребенке, могут получить весь комплекс медицинской помощи: консультацию, диагностику, назначение лечения. В одном месте можно проконсультироваться с акушером-гинекологом, репродуктологом, эндокринологом, урологом-андрологом и другими специалистами. В этом году в Центры репродуктивного здоровья обратились почти 5,7 тыс. семей, более 1,1 тыс. из них были направлены на ЭКО», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, в КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе. Записаться в Центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Подробнее о системе родовспоможения Подмосковье можно узнать на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

В Московской области активно реализуется нацпроект «Семья», благодаря которому строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.