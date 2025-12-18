Почти 550 двоен и 5 троен появились на свет в Подмосковье с начала года

В Московской области работает трехуровневая система родовспоможения, которая включает 6 перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывают высокотехнологичную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года в Московской области на свет появились 547 двоен и 5 троен. В регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения. Для будущих родителей работают школы, Интернет-портал, горячая линия. Будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы. В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а перинатальные центры и роддома оснащены современной медицинской техникой», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает Еединый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.