Почти 540 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с начала года

В Московской области детям, перенесшим бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы, доступно восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Также лечение здесь могут пройти маленькие пациенты с эндокринными заболеваниями, в том числе ожирением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В прошлом году наше санаторное отделение было капитально отремонтировано, что позволило как создать комфортные условия пребывания, так и повысить качество оказываемой медицинской помощи. Важно, что в санатории маленькие пациенты могут находиться с одним из родителей, что положительно влияет на психологическое и эмоциональное состояние ребенка. При поступлении на лечение в наше санаторное отделение дети проходят предварительный комплекс обследований, по итогам которого назначается комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. Всего с начала года лечение в нашем санатории прошли уже 539 детей», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В санаторном отделении НИКИ детства оборудованы залы механо- и кинезитерапии, а также соляная пещера. Кроме того, установлены современные тренажеры с биологической обратной связью.

В санатории могут единовременно пребывать 55 человек: дети в возрасте от 3 до 16 лет и один из их родителей. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства.

При наличии показаний, он выдаст направление. Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.