Почти 54 тыс жителей Ленинского округа прошли сезонную вакцинацию от гриппа

С сентября текущего года в Ленинском городском округе прививки от гриппа сделали 53 980 человек, что составляет почти 42% от плана, в этом эпидемическом сезоне против пневмококковой инфекции привиты более 3500 жителей работоспособного возраста и лица старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«После иммунизации риск заражения гриппом значительно снижается. Противопоказаниями для вакцинации являются острые стадии любых заболеваний, а также аллергия на белковые препараты и ранее зафиксированные нежелательные последствия после введения вакцины», — сказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Людмила Сухорукова.

В прививочных пунктах Ленинского городского округа применяют современные, качественные отечественные вакцины Совигрипп, Ультрикс Квадри. От пневмококковой инфекции в наличие имеется Превенар. Вакцины содержат актуальные штаммы вируса и рекомендованы ВОЗ.

«Ощущения от вакцинации нормальные, чувствую себя хорошо. Прививку делаю уже не один год. Вакцинация занимает не более 5 минут, что очень удобно», — поделилась одна из пациенток прививочного кабинета Галина Баринова.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в любом подразделении Видновской клинической больницы. Предварительная запись на вакцинацию проходит через телефон «122» или портал «Здоровье», при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Кроме того, в Ленинском округе практикуется выездная вакцинация на предприятиях и в учреждениях. Для этого руководство организации направляет заявку в Видновскую клиническую больницу для включения в график выездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.