Почти 500 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье с 2022 года

В медицинских организациях Московской области работает «горячая линия» главного врача. Позвонив по телефону, жители могут задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Позвонив на «горячую линию» главного врача жители Подмосковья могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Также она помогает руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. Мы запустили «горячую линию» в 2022 году и за это время на нее поступило почти 500 тыс. звонков», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации.

Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.