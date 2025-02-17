Почти 50 жителей округа Пушкинский проверили свое здоровье в субботу

В минувшую субботу 47 человек, включая 25 детей, смогли проверить состояние своего здоровья в рамках Дня семейного здоровья в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для одних результаты стали отличной новостью, для других — важным сигналом к действиям. Здоровыми оказались 15 участников осмотра, в то время как 17 человек выявили факторы риска и функциональные нарушения. Еще у 15 были диагностированы различные заболевания.

Самые распространенные факторы риска — повышенное давление, холестерин и избыточная масса тела, а среди наиболее частых подозрений: заболевания сердечно-сосудистой системы (10 человек), болезни нервной системы (7 человек) и сахарный диабет (5 человек).

«Я давно собиралась проверить здоровье всей семьи, но все не находилось времени. Благодаря этому дню мы узнали важную информацию, и теперь я точно успею заняться своим здоровьем и здоровьем детей!» — поделилась впечатлениями одна из пациенток.

Следующие дни диспансеризации пройдут 22 февраля и 15 марта, а новые дни семейного здоровья запланированы уже на 1 и 22 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.