Почти 50 тыс человек стали донорами в Подмосковье в 2025 году

Жители Московской области могут сдать кровь и ее компоненты в Московском областном центре крови, в его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также во время выездных донорских акций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области развивается настоящая культура донорства. Сегодня у нас есть тысячи постоянных доноров, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты, и все больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии. Только с начала этого года в регионе почти 50 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты, что на 1,2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Сдать кровь можно как в учреждениях службы крови, так и на выездных донорских акциях.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией в учреждении службы крови. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.