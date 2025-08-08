Почти 50 новых рентгеноаппаратов заработали в Подмосковье с начала года

В поликлинике Щелковской больницы в поселке Загорянский начал работу новый цифровой рентгеноаппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«С начала этого года оснастили наши медучреждения 49 новыми цифровыми рентгеноаппаратами. Современная медтехника необходима специалистам для более точной постановки диагноза. Сегодня запустили новый рентгеноаппарат в поликлинике Щелковской больницы. На его закупку был направлен почти 21 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Проводить исследования на новом рентгеноаппарате будут амбулаторным пациентам как взрослым, так и детям. Это уже второй рентгеноаппарат, начавший работу в подразделениях Щелковской больницы с начала года. Ранее медтехника заработала в амбулатории в Медвежьих Озерах.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.