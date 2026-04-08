Почти 50 детсадов известной сети закрыли в Петербурге и Ленобласти из-за болезни

47 частных детских садов популярной сети закрыли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за сальмонеллеза. Им заболел 51 человек, сообщает « Mash на Мойке ».

В детских садах сети проводят дезинфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора выясняют, почему произошла вспышка сальмонеллеза.

Директор сети детсадов выразила мнение, что нарушения были у поставщика питания. По другой версии, причина в поставщике сырья, из которого готовили еду.

Сальмонеллу нашли в мясе цыплят-бройлеров. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения на производствах и у поставщиков готовой продукты, а также у компании, продававшей сырье. Там могли игнорировать технологии изготовления, хранения продуктов при определенной температуре. Также сотрудники могли не соблюдать правила гигиены.

