Почти 5 тыс жителей Подмосковья поучаствовали в акции «Проверь здоровье в парке»

В минувшие выходные в Московской области прошла акция «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 33 парках Подмосковья, в том числе в Дубне, Егорьевске, Серпухове, Шатуре и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили уже 540 человек, а с начала лета почти 5 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к спецалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др. С начала года жители Подмосковья через портал более 1,5 млн раз оформили запись к врачу.