Почти 5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные патологические процессы в организме. А чем раньше болезнь обнаружена, тем эффективнее она поддается лечению. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 5 млн человек. В результате у них было диагностировано 142 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты не подозревали», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также обследование позволило выявить более 2,8 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Чтобы ознакомиться с результатами диспансеризации, необязательно идти в поликлинику. Сделать это можно на телемедицинской консультации с врачом. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram и в мессенджере «МАХ». Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.