Почти 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2025 г

В Московской области сдать кровь и ее компоненты доноры могут в головном учреждении — Московском областной центре крови, его филиалах, а также на донорских акциях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Донорская кровь необходима для спасения тех, кто попал в беду. Важно, что Подмосковье, благодаря донорам, полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови. С начала года в регионе заготовили 48,9 тонны крови и ее компонентов, что на 2,4 тонны больше, чем годом ранее», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Переливание крови может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.