Почти 450 тыс раз робот Светлана напомнила пациентам о предстоящем визите к врачу

В Московской области в сферу здравоохранения внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она помогает записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, приглашает на вакцинацию, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и визитах к медицинским специалистам. С этого года она начала напоминать пациентам о предстоящем приеме у врача, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. С начала года расширили функционал робота Светланы. Голосовой помощник звонит пациенту и просит подтвердить предстоящий визит к врачу. Изначально ввели такую функцию в рамках пилота на базе 9 медорганизаций. А с июля тиражировали проект на все наши медучреждения. В этом году Светлана 438 тыс. раз напомнила пациентам о визите к врачу», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По итогам обзвона Светланой более 52 тыс. пациентов подтвердили или отменили запись. На освободившееся время другие пациенты смогли записаться на прием к врачу.

Звонки осуществляются с номера: 8 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.