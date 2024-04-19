Почти 45 тыс пациентам перелили кровь в 2023 г благодаря донорам Подмосковья

20 апреля отмечается национальный день донора в России. Как подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев , доноры заслуживают особого уважения, так как выполняют благородную миссию и вносят большой вклад в очень нужное обществу дело. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В регионе по официальной информации на 1 апреля количество доноров составило свыше 85,4 тыс. человек. При этом впервые вступили в ряды доноров в 2023 году — более 17 тыс. человек, а за 1 квартал 2024 года — 6 599 человек. Благодаря нашим донорам в 2023 году порядка 45 тыс. пациентов получили переливание компонентов крови, за 3 месяца 2024 года — 15,9 тыс. человек»: — отметил Голубев.

По его словам, в Подмосковье функционируют 25 учреждений службы крови. А именно — Московский областной центр крови, включающий в себя головное учреждение и 4 структурных подразделения «Воскресенск», «Орехово-Зуево», «Подольск», «Щелково», а также 24 медицинские организации, имеющие в своем составе отделения переливания крови.

«В учреждениях Службы крови Московской области было выполнено более 119,8 тыс. донаций крови и ее компонентов, в первом квартале 2024 года — 32,8 тыс.», — сказал он и обратил внимание, что в Подмосковье развито корпоративное донорство и с каждым годом все больше организаций приобщаются к общему доброму и важному делу.

Кроме того, коллективное донорство поддерживают и региональные вузы и ссузы, среди которых: колледж «Энергия», Академия гражданской защиты МЧС России, УВЦ воспитания молодёжи «Авангард», МГТУ им. Баумана и другие».

Депутат напомнил, что, сдав кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов — можно получить статус Почетного донора.

«В Московской области порядка 28 тыс. человек награждены знаком „Почетный донор СССР“ или „Почетный донор России“. Это действительно неравнодушные к своим согражданам люди: безвозмездно и регулярно сдающие кровь или ее компоненты во имя спасения жизни других. Для почетных доноров предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки», — добавил Андрей Голубев и в продолжении остановился на этом более подробно.

Так, почетным донорам Московской области положены федеральные меры поддержки:

ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года;

внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения;

первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение;

предоставление ежегодной денежной выплаты.

И региональные:

бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по социальной карте жителя Московской области;

почетным донорам, получающим пенсию, предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг;

ежемесячная денежная выплата;

право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя Московской области.

В силу соглашения между правительством Москвы и Правительством Московской области почётным донорам обеспечивается бесплатный проезд на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования в Москве и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему).

Как стать донором, о мерах социальной поддержки и этапах работы службы крови можно узнать на онлайн-портале «Доноры Подмосковья». Там же можно найти адреса и номера телефонов всех учреждений службы крови Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.