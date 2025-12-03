Почти 45 тыс человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

В поликлиниках Московской области работают специальные школы для пациентов с сахарным диабетом. Такие занятия бесплатно проводятся как для взрослых, так и для детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сахарный диабет — коварное хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и соблюдения диеты. Чтобы пациенты могли проще адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, в Подмосковье работают школы сахарного диабета для взрослых и детей. На занятиях врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови, подсчете углеводов, принципах правильного питания, а также отвечают на волнующие вопросы. В этом году такое обучение прошли почти 45 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Подмосковье работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ. Обучение может пройти любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.