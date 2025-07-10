Почти 43 тыс человек стали донорами в Подмосковье в 2025 году

В Московской области сдать кровь и ее компоненты можно в Московском областном центре крови, в его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также на выездных донорских акциях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отрадно видеть, как в Подмосковье развивается донорское движение. В этом году донорами стали почти 43 тыс. человек, из которых более 8 тыс. — впервые сдали кровь. Напомню, что в нашем регионе предусмотрены ежегодные выплаты и меры соцподдержки для почетных доноров», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Сдать кровь можно как в учреждениях службы крови, так и на выездных донорских акциях.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте.

Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.