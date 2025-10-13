Почти 400 жителей Подольска проверили свое здоровье в Единый день диспансеризации

В Подольске 11 октября, в День единой диспансеризации, в поликлиниках, где работали кабинеты медпрофилактики, провели обследование здоровья почти 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По результатам диспансеризации на II этап обследования направлены 104 человека, у которых были впервые выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили впервые выявленный сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, а также избыточную массу тела.

25 октября с 08:00 до 12:00 в Подольске снова проведут День единой диспансеризации. Также в этот день с 9:00 до 14:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи состоится день открытых дверей, где можно будет пройти первый этап диспансеризации и онкодиагностику.

В октябре в прививочных кабинетах Подольской клинической больницы продолжается бесплатная вакцинация от гриппа. Также вакцинироваться можно во время работы выездных пунктов.

Вакцины предлагают в гипермаркете «Глобус» по вторникам с 09:00 до 12:00, по пятницам — с 17:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00. В ТЦ «Остров Сокровищ» по вторникам и четвергам — с 12:00 до 15:00. В МФЦ на улице Кирова, 39, по четвергам — с 09:00 до 13:00.

Для вакцинации против гриппа используются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», против пневмококковой инфекции — «Превенар». Вакцинация проводится при предъявлении паспорта и полиса ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.