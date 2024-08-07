Почти 400 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ после ремонта

В феврале после капитального ремонта возобновило работу санаторное отделение научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Медицинскую помощь здесь получают дети, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания. В отделении проходят лечение дети с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем санаторном отделении работают высококвалифицированные узкопрофильные специалисты, в том числе физиотерапевт, пульмонолог, эндокринолог и другие. Оно полностью оснащено современным медицинским оборудованием. Всего с февраля лечение в нашем санаторном отделении прошли почти 400 детей», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 18 лет с одним из родителей.

Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача. Для этого надо обратиться к врачу-специалисту по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.