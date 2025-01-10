Почти 400 человек вылечились от гепатита С в Запрудненском отделении Талдома

В Запрудненском отделении Дубненской больницы в условиях дневного стационара лечение от гепатита С за год прошли почти 400 человек. Это жители Талдомского округа, Дубны и пациенты из других городов Московской области и регионов России. Лечение проводится под контролем врача-инфекциониста Татьяны Соловьевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гепатит С — инфекционное заболевание, которое может привести к развитию серьезных заболеваний и тяжелым последствиям, таким как цирроз печени и рак. Благодаря своевременному лечению и эффективной противовирусной терапии значительно улучшается прогноз для пациентов и снижается риск развития осложнений. После чего многие пациенты могут полностью избавиться от вируса и вернуться к нормальной жизни.

«На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что гепатит С излечим. Современные препараты прямого противовирусного действия позволяют эффективно бороться с вирусом, достигая высоких показателей выздоровления. Эти лекарства действуют непосредственно на вирус, блокируя его размножение, что приводит к полному очищению организма от инфекции. Лечение обычно длится несколько месяцев, и большинство пациентов хорошо переносят такую терапию. Благодаря этому у пациентов есть реальный шанс на полное выздоровление и возвращение к здоровой жизни», — поделилась заведующая инфекционным отделение, врач-инфекционист Запрудненского отделения Татьяна Соловьева .

В качестве подарка пациентам, прошедшим лечение, медицинские специалисты вручили подарки –ручки и блокноты, в которых собрали самые полезные рекомендации по поддержанию и укреплению здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.