Почти 40 тысяч жителей Клина прошли диспансеризацию в 2025 году

В 2025 году почти 40 тысяч жителей городского округа Клин прошли бесплатную диспансеризацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи городского округа Клин подвели итоги диспансеризации за 2025 год. За этот период обследование прошли почти 40 тысяч человек. Медицинские осмотры проводились не только в учреждениях здравоохранения, но и на предприятиях, а также в образовательных организациях.

В результате диспансеризации выявили 96 новых случаев онкологических заболеваний, более 400 случаев сахарного диабета и около 900 впервые диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Все пациенты с выявленными патологиями начали лечение и находятся под наблюдением врачей амбулаторной сети, пояснила Юлия Макаренко, заместитель главного врача Клинской больницы.

Для людей репродуктивного возраста действует специализированная программа диспансеризации с разным набором обследований для мужчин и женщин. Записаться на обследование можно по телефону 122, через инфоматы в поликлиниках, на порталах ЕПГУ и РПГУ, а также через участкового терапевта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.