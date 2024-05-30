Почти 40 тыс беременных Подмосковья воспользовались индивидуальным сопровождением

В Московской области реализуется проект «Наша женская консультация». Благодаря его внедрению в Подмосковье обновляется внешний вид женских консультаций, вводятся новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременных личным помощником, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В период беременности у женщины часто могут возникать вопросы и важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту. Кроме того, он рассказывает о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома. Также специалист помогает записаться на прием к врачу, в том числе узкопрофильному, скрининг и многое другое. Всего с начала года почти 40 тыс. женщин воспользовались такой услугой», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учет по беременности. Для того, чтобы встать на учет по беременности женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.