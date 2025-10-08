Почти 3,9 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в этом году

Жители Московской области могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год. Мы стараемся сделать этот процесс максимально удобным: диспансеризацию можно пройти и в субботу, а в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные комплексы. Отмечу, что с начала года в Подмосковье свое здоровье проверили уже почти 3,9 млн человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Кроме того, 1-й этап диспансеризации можно пройти в фельдшерско-акушерском пункте. Чтобы ознакомиться с результатами диспансеризации, необязательно идти в поликлинику — сделать это можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.