Почти 380 человек стали донорами в Подмосковье в 2025 году

В Московской области жители, сдающие кровь и ее компоненты на регулярной основе, могут получить звание «Почетный донор России». На данный момент в Подмосковье проживают почти 28 тыс. почетных доноров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье проживает множество ответственных и отзывчивых людей, регулярно сдающих кровь и ее компоненты. Важно отметить, что большая часть доноров делает это на безвозмездной основе. С начала года в регионе звание „Почетный донор России“ получили 379 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией, непосредственно в учреждении службы крови перед кроводачей. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.