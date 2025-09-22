Почти 3,7 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в 2025 г

Около 3,7 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала текущего года. Регулярная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Увеличение продолжительности жизни — государственный приоритет, одна из национальных целей развития, поставленных нашим президентом, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с региональным правительством и главами округов.

Он подчеркнул, что продолжительность жизни во многом определяется регулярностью прохождения диспансеризации людьми разных возрастов. Важно, чтобы человек не сталкивался с какими-либо препятствиями при ее прохождении.

В 2025 году в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров впервые были выявлены заболевания у более чем 104 тыс. человек. Среди них наибольшее число случаев зафиксировано в категориях болезней системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также злокачественных новообразований и сахарного диабета.

Как отметил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, в рамках госпрограммы развития здравоохранения региона ежегодно проводятся профилактические мероприятия, включая осмотры и диспансеризацию различных групп населения. Основная цель этих мероприятий — выявление заболеваний и факторов риска.

С 2024 года жители Подмосковья могут проходить диспансеризацию по месту работы или учебы, без привязки к поликлинике. В этом году появилась возможность проводить профилактические осмотры для студентов, а также организовывать медицинские услуги, включая вакцинацию, в клубах «Активное долголетие» для людей старшего возраста.

Медобследования доступны в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и мобильных медицинских комплексах (в последних двух проводится только 1-й этап диспансеризации). Для маломобильных граждан предусмотрены осмотры в стационаре. В медучреждениях региона регулярно проводятся «Единый день диспансеризации» и «Семейный день диспансеризации», что позволяет пройти комплексное обследование организма за несколько часов.

Запись на диспансеризацию и профосмотры осуществляется на регпортале «Здоровье», через чат-бот Денис в Telegram, инфомат в поликлинике, по номеру телефона 122 или в приложении Добродел.

Кроме этого, в личном кабинете на региональном портале госуслуг доступно получение маршрутного листа и заполнение анкеты пациента. Еще без визита в поликлинику можно завершить 1-й этап диспансеризации — в формате телемедицинской консультации (почти 47 тыс. человек воспользовались этой услугой в текущем году).