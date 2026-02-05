Почти 360 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта в 2025 г

В 2025 году в Московской области почти 360 тысяч человек прошли бесплатный онкоскрининг ротовой полости, в ходе которого выявили 155 случаев злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти онкоскрининг ротовой полости с помощью люминесцентной стоматоскопии на приеме у стоматолога. Эта процедура позволяет выявить патологические изменения на ранней стадии и своевременно начать лечение.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в 2025 году скрининг прошли почти 360 тысяч человек. В результате обследования обнаружили 155 случаев злокачественных новообразований, что на треть больше, чем в 2024 году. Все пациенты были направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС с использованием специального светового оборудования и очков. Врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, и любые отклонения от нормы становятся заметны, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.