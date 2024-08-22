Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. С начала года свое здоровье уже проверили более 3,5 млн жителей региона, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Жители региона могут пройти ее в поликлиниках Подмосковья. Кроме того, для удобства с начала лета в Подмосковье запущена акция «Проверь свое здоровье в парке», позволяющая пройти профосмотр на свежем воздухе в выходные. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 3,5 млн человек», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование.

Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье». Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.