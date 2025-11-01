Почти 3,5 млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном комплексе. Вакцинация детей, помимо поликлиник, проводится в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 млн человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и затем направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. Жители Подмосковья старше 18 лет также могут пройти вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.