Почти 33 тыс беременных Подмосковья получили консультации врачей через Интернет

Беременные женщины могут консультироваться с врачом через Интернет в рамках проекта «Наша женская консультация». В ходе такого онлайн-приема пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, а значит посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка. Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году. Всего за это время было проведено свыше 132 тыс. онлайн-приемов, из них почти 33 тыс. — с начала этого года», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы записаться на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.