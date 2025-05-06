Почти 300 активных долголетов Подмосковья освоили телемедицинские консультации

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом в ходе телемедицинской консультации. Такая возможность доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Представители регионального Минздрава совместно с Минсоцразвитием организовали курсы по обучению участников клуба «Активное долголетие» по использованию приложения на мобильных устройствах для записи на ТМК. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

«Телемедицинская консультация удобна тем, что позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. Мы понимаем, что у старшего поколения могут возникнуть трудности с установкой и применением приложения. Поэтому мы вместе с коллегами из Минсоцразвития проводим обучение участников клуба «Активное долголетие». Так, каждый желающий в ходе занятий может обратиться к специалисту и получить необходимые разъяснения. Всего такой возможность воспользовались почти 300 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.