Почти 30 тыс пациентам помогли врачи реутовского филиала МОНИКИ

Консультационно-диагностический центр института открылся в Реутове в 2023 году. В этом году в составе филиала заработал центр рассеянного склероза и центр диагностики и лечения муковисцидоза у взрослого населения. За это время специалисты центра оказали помощь почти 30 000 пациентам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря самому современному диагностическому оборудованию и профессиональным специалистам центр оказывает медицинские услуги на высоком уровне. В реутовском филиале МОНИКИ работает 20 врачей, среди которых представители узких специальностей: гематолог, нефролог, ревматолог, пульманолог и другие. Записаться на прием по направлению лечащего врача может любой житель Московской области.

В следующем году у здания консультационно-диагностического центра на ул. Советской благоустроят прилегающую территорию после реконструкции теплосети, отремонтируют подъездные пути, где это необходимо, а также организуют дополнительное озеленение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.