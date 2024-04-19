Почти 30 тыс человек стали донорами крови в Подмосковье с начала 2024 г

20 апреля в России отмечается национальный день донора. В переливании нуждаются пациенты с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все мы помним, как недавно, когда случилась трагедия в «Крокусе», неравнодушные люди пришли в пункты сдачи крови. Именно активная жизненная позиция доноров позволяет поддерживать в регионе необходимые запасы крови и ее компонентов. Ежегодно в Подмосковье растет количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 55 тыс. человек. А с начала этого донорами стали почти 30 тыс. человек, из которых свыше 6 тыс. сдали кровь впервые», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сдать кровь можно не только в областном центре крови и его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, но и на выездных донорских акциях. Кроме того, в 22 городских округах Московской области медицинские учреждения имеют в своем составе отделения переливания крови, куда также может прийти любой человек, желающий стать донором.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00. Также работает онлайн-платформа для донорского движения Подмосковья — «Доноры Подмосковья» — donormo.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.