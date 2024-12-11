Почти 3 тыс жителей Подмосковья пролечились в дневном стационаре онкодиспансера

Почти 3 тыс. жителей Московской области прошли лечение в дневном стационаре Московского областного онкологического диспансера в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапевтический) — структурное подразделение Московского областного онкологического диспансера, предназначенное для проведения лечебных мероприятий пациентам, не нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении. Медицинская и лекарственная помощь населению оказывается в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».

«Отделение в своей работе применяет лекарственные препараты и схемы лечения злокачественных новообразований, в соответствии с клиническими рекомендациями, одобренными научно-практическим советом Минздрава РФ. Также в отделении успешно проводится профилактика осложнений при проведении цитостатической, таргетной терапии и иммунотерапии», — рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии областного онкодиспансера Ольга Садикова.

Врачи дневного стационара являются членами Московского Онкологического общества, профессионального общества онкологов-химиотерапевтов, российского общества онкомаммологов (РООМ), участвуют в проекте: «Совершенствование системы молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Российской Федерации».

Врачи отделения принимают активное участие в российских конференциях, являются подписчиками печатных и электронных онкологических изданий, что способствует повышению уровня знаний в области профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В Московской области функционирует министерство здравоохранения, важный аспект работы которого – привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.