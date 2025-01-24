Почти 3 тыс детей с диабетом в Подмосковье обеспечены системами мониторинга глюкозы

В этому году планируется обеспечить датчиками контроля уровня сахара в крови еще больше детей, страдающих сахарным диабетом. Новейшие системы мониторинга получат не только дети, зарегистрированные в Московской области на постоянной основе, но и те, кто имеет временную регистрацию — это почти 3 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области продолжается обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Курирует это направление по-прежнему НИКИ детства. Каждому ребенку с диабетом 1 типа мы выдаем системы мониторинга глюкозы. Это современные датчики, которые отличает минимальная погрешность. Если уровень сахара упал или, наоборот, повысился — приложение на смартфоне известит об этом своего хозяина и его родителей громким сигналом», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Сенсорный датчик размером с монету прикрепляется к плечу при помощи клейкой основы. Чтобы считать показания, нужно поднести к датчику смартфон. Приложение позволяет отслеживать изменения уровня сахара без сканирования. Пользователь видит информацию о его изменениях за последние 8 часов.

«Постоянный контроль уровня глюкозы очень важен для выбора правильной стратегии лечения. Пациент с диабетом и его родители должны иметь возможность постоянно отслеживать этот показатель. В юном организме возможны значительные колебания уровня сахара, независимо от диеты и инсулинотерапии. Гормональные изменения, гиперактивность, перекусы фастфудом, переутомление, стресс — все эти факторы делают уровень глюкозы непредсказуемым, и двух-трех измерений в день недостаточно для контроля ситуации. А если не купировать гипогликемию своевременно, она может привести к коме или даже летальному исходу. Очень удобно, когда родитель находится дома или на работе, а ребенок, например, в детском саду: можно зайти в приложение на смартфоне и сразу увидеть уровень сахара в крови», — добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний даст направление в НИКИ детства, где наши доктора выдадут прибор с расходными материалами и объяснят, как им пользоваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.