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Почти 3 тыс детей родились в Подольске в 2024 году

В Подольском родильном доме с начала 2024 года на свет появилось 2 802 малыша, в том числе 1 180 мальчиков и 1 622 девочки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский родильный дом обеспечен современным оборудованием. В начале октября здесь установили новые аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, цифровой палатный передвижной рентген, аппарат для радиоволновой и высокочастотной электрохирургии и многое другое по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

Для рожениц организовали консультации по уходу за новорожденными и грудному вскармливанию. Функционируют все уровни диагностики, есть возможность получить консультацию специалистов, в частности невролога, офтальмолога, генетика.

Документы на ребенка мама может оформить прямо в стенах роддома, этим занимается специальный сотрудник. Неонатологи курируют новорожденных и после выписки на дому в течение трех месяцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.