Почти 2,8 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом через Интернет. Сервисом могут воспользоваться взрослые, дети, а также беременные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Такие онлайн-приемы позволяют пациенту сэкономить время на поездке в поликлинику, так как проконсультироваться с медицинским специалистом можно через Интернет в удобном для человека месте. В ходе телемедицинской консультации врач может продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультировать по итогам диспансеризации и анализов, скорректировать лечение. Мы видим, что телемедицина пользуется спросом у пациентов. С начала этого года было проведено почти 2,8 млн таких онлайн-приемов, что на 1,9 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.