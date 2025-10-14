Почти 260 здоровых детей родили женщины с ВИЧ в Подмосковье

В Московской области женщины с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) могут родить здорового ребенка. Для этого важно придерживаться рекомендаций врачей и принимать антиретровирусную терапию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современные стандарты оказания медицинской помощи позволяют женщинам с ВИЧ-положительным статусом родить здорового ребенка. Если следовать рекомендациям врачей Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, риск передачи болезни стремится к нулю. Лечение проводится бесплатно. Благодаря этому, только с начала года у матерей с ВИЧ родилось 257 здоровых детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ, еще при планировании беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в Подмосковье Центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте Центра: https://hivmo.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.