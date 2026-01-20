Почти 230 семей медиков в Подмосковье получают компенсацию аренды жилья

В Подмосковье 228 семей медицинских работников получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья по программе социальной поддержки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области действует программа компенсации аренды жилья для медицинских работников, не имеющих собственного жилья. Ежемесячная выплата предоставляется как одному специалисту, так и супружеской паре. Размер компенсации достигает 45 тыс. рублей.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, на данный момент выплату получают 228 семей медиков, работающих в области.

Для получения компенсации необходимо соответствовать перечню должностей, работать на полную ставку в учреждении, подведомственном министерству здравоохранения Московской области, и не иметь собственного жилья в регионе. Также у заявителя и его семьи не должно быть помещений коммерческого, социального или специализированного найма от администраций городских округов.

Подать заявление можно через региональный портал Госуслуг. Рассмотрение заявки занимает до 10 рабочих дней. В регионе также действуют другие меры поддержки медработников, включая программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Приведи друга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.