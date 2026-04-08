Почти 200 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

Почти 200 тыс человек прошли проверку репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года. Обследование проводится бесплатно по полису ОМС для жителей от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в поликлинике по месту прикрепления. Женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также анализ на ВПЧ. Мужчин консультирует уролог, при необходимости назначаются спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

«Проверка репродуктивного здоровья — это важный шаг к обеспечению здоровья и благополучия каждой семьи. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний. С начала года репродуктивное здоровье в Подмосковье проверили почти 200 тыс человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти диспансеризацию могут жители в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122, через инфомат в поликлинике или с помощью чат-бота в МАХ https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.