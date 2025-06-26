Почти 200 медспециалистов пополнили штат Щелковской больницы в 2025 году

С начала года в подразделения Щелковской больницы в городских округах Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский трудоустроены 188 медицинских специалистов. Из них 77 врачей и 111 специалистов среднего медицинского звена, сообщает пресс-служба администрации округа.

Часть медработников приехала для трудоустройства из других регионов России: Москвы, Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Рязанской, Саратовской и Тульской областей. Среди прибывших специалистов — врачи-травматологи-ортопеды, терапевты, онкологи, хирурги, фельдшеры и медицинские сестры.

«Успех больницы определяется не только современным оборудованием и технологиями, но и, прежде всего, командой преданных своему делу профессионалов. Штат Щелковской больницы укомплектован на 95%, что свидетельствует об эффективной кадровой политике. При этом мы ориентированы на привлечение в наши ряды высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимым опытом и компетенциями», — прокомментировала заместитель главного врача по кадрам Светлана Астафьева.

Сотрудники Щелковской больницы могут воспользоваться областными мерами соцподдержки, а также стать участниками федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер».

Участникам программы «Земский доктор/земский фельдшер» предусмотрена выплата единовременных компенсаций размером от одного до полутора миллионов рублей. Правом на выплаты обладают специалисты, переехавшие на постоянное место жительства в населенные пункты с населением менее 50 тыс. человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.